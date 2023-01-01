Во Львове судили местную жительницу, которая сейчас нигде не работает и была уже осуждена, в последний раз приговором Галицкого районного суда Львова от 01.12.2022 по ч.4 ст.185 УК.

Об этом стало известно из приговора Галицкого районного суда Львова.

Женщина, 27 октября 2022 года, примерно в 13:20, находясь в помещении магазина с прилавка магазина похитила трусы мужские «Уют», стоимостью 69 гривен 90 коп. в единицу, в количестве 7 штук.

Уже, 29 октября 2022 года, примерно в 17:07, в помещении похитила набор белья женского, цветного с сетевым, стоимостью 199 грн. 90 коп. за единицу в количестве 3 штук.

Ее действия квалифицированы как тайное похищение чужого имущества (кража), совершенное повторно и в условиях военного положения, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное ч.4 ст.185 УК Украины.

Женщина свою вину в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.185 УК Украины, признала полностью и подтвердила обстоятельства совершенных ею уголовных правонарушений, изложенных в обвинительном акте.

Преступления были совершены в магазинах «Копейка».

Суд признал львовянку виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы.

На основании ч.4 ст.70 УК Украины, путем частичного составления наказаний, назначенных по этому приговору и приговору Галицкого районного суда г. Львова от 01.12.2022, окончательно назначил наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы.

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