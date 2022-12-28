Виктор и Константин были родными братьями и единственными детьми в семье.

Их жизнь оборвалась в Херсонской области во время боев с русскими оккупантами.

«В ожесточенных боях за Украину погибли наши Герои! Родные братья Виктор и Константин Кравченко, жители города Христиновка. Выражаем искренние соболезнования семье погибших. Вечная память и слава украинским воинам, защищавшим Родину и каждого из нас», - говорится в сообщении Христиновского городского совета Черкасской области.

Военнослужащему Константину было 26 лет, а Виктору только 24 года. Они были единственными детьми в семье.

«Боженька, какое горе для родителей не передать словами, дорогие сил вам и терпение пережить двойную потерю, вашим сынишкам вечная память и царство небесное Героям…», «Вечное уважение, светлая память вам, герои! Семье сострадания и да даст Бог вам силы».

«Боже мой какое горе, сострадание родным и силы. Держитесь! Героям Слава», «Боженька, как же родителям пережить это страшное горе?» , – комментируют страшную новость ошеломленные украинцы.

Напомним, ранее были озвучены пять сценариев войны - как будут развиваться события на поле боя в 2023 году.

Также сообщалось, что бои на Бахмутском направлении близятся к кульминации.

Кроме того, Politeka.net писала, что россиянам сказали новые сроки захвата Бахмута.