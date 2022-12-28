Их жизнь оборвалась в Херсонской области во время боев с русскими оккупантами.
«В ожесточенных боях за Украину погибли наши Герои! Родные братья Виктор и Константин Кравченко, жители города Христиновка. Выражаем искренние соболезнования семье погибших. Вечная память и слава украинским воинам, защищавшим Родину и каждого из нас», - говорится в сообщении Христиновского городского совета Черкасской области.
Военнослужащему Константину было 26 лет, а Виктору только 24 года. Они были единственными детьми в семье.
«Боженька, какое горе для родителей не передать словами, дорогие сил вам и терпение пережить двойную потерю, вашим сынишкам вечная память и царство небесное Героям…», «Вечное уважение, светлая память вам, герои! Семье сострадания и да даст Бог вам силы».
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Для украинцев готовят новый налог: придется платить за снятие денег в банкомате, подробности
"Молча ждите финал": в ОП эмоционально обратились к россиянам
"Лучше сидите дома": таролог назвал украинские города, которые окажутся в опасности на Новый год
Застал жену у соседа: семейная драма разыгралась на Ровенщине, все закончилось трагично
«Боже мой какое горе, сострадание родным и силы. Держитесь! Героям Слава», «Боженька, как же родителям пережить это страшное горе?» , – комментируют страшную новость ошеломленные украинцы.
Напомним, ранее были озвучены пять сценариев войны - как будут развиваться события на поле боя в 2023 году.
Также сообщалось, что бои на Бахмутском направлении близятся к кульминации.
Кроме того, Politeka.net писала, что россиянам сказали новые сроки захвата Бахмута.