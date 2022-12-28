30-лет назад Сергей Сидоренко в результате аварии получил ожоги обоих глаз и почти ничего не видел.

Украинский паралимпиец Сергей Сидоренко получил отличный шанс снова увидеть этот мир и свою семью после полученных ожогов. Сергей Сидоренко не видел в течение 30 лет. Как сообщает Śląski Uniwersytet Medyczny, Сергею трансплантировали американскую искусственную роговицу типа Бостон 1.

30-лет назад Сидоренко в результате аварии получил ожоги обоих глаз и почти ничего не видел. Также сразу после аварии он не мог передвигаться самостоятельно. Но благодаря поддержке и заботе жены Тамары он выдержал этот удар судьбы и, несмотря на травмы, не бросил заниматься спортом.

В 2004 году на Паралимпийских играх в Афинах Сергей остановился в шаге от пьедестала, зато в Пекине в 2008-м завоевал бронзовую медаль в соревнованиях дзюдоистов в весе до 73 кг.

Благодаря врачам из Катовице в Польше 55-летний медалист летней Паралимпиады смог посмотреть в глаза жене и родным. Ему удалили эндосперм роговицы в сочетании с затемненным хрусталиком и провели трансплантацию американской искусственной роговицы типа Бостон 1.

Эдвард Виленгал провел успешную операцию. Хирургическое вмешательство вернуло спортсмену зрение. Уже в первый день после операции Сидоренко смог снова увидеть свою жену, а не только движение и свет.

Украинский паралимпиец признался, что теперь после операции в польской Катовице у него начинается новая жизнь. Чудеса действительно случаются.

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