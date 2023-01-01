Первый месяц 2023 года станет настоящей погодной аномалией для Украины.

Второй месяц зимы будет больше похож на апрель, ведь принесет нам тепло до 16 градусов.

Так, синоптик Станислав Щедрин прогнозирует Украине достаточно теплый январь, который будет похож на настоящую весну.

Погодную аномалию в наши широты принесут теплые воздушные массы из Сахары и Атлантического океана.

По его словам, днем в регионах можно ожидать до 10 градусов тепла. На юге Украины температура поднимется до 17 градусов, передает "РБК".

Однако во второй половине января зима все-таки напомнит о себе, и принесет снегопады и значительное похолодание.

По данным метеорологических сайтов, январь не будет радовать нас теплом, как говорят народные синоптики.

специалисты Gismeteo обещают до 10 градусов выше нуля только в течение первой недели 2023 года. Далее температура будет постепенно опускаться, дойдя до -15 градусов в конце января.

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