11-летнюю Еву вывезли в Россию, пока ее мама находилась в госпитале с ранением.

Более того, брат женщины по имени Оксана выманивал ее в Белгородскую область, где ее могли взять в плен.

«Я очень хотела служить в ВСУ. Когда уже Евочке исполнилось 10, можно было ее оставить с моей мамой, я решила подписывать контракт», - цитирует женщину ТСН .

В январе Оксана стала боевым медиком роты огневой поддержки. Она была в Харьковской области, а с сентября – под Бахмутом, где и получила контузию, попала в госпиталь.

«В госпитале и узнала, что моего ребенка уже нет в Украине. Ее вывезли без моего ведома, без моего согласия», – рассказывает Оксана.

Дочь Оксаны жила с бабушкой в ​​Волчанске Харьковской области – это менее 10 километров до границы с Россией.

В стране-агрессоре жил родной брат Оксаны со своей семьей. Он поддерживал россиян и даже получил паспорт рф.

На момент деоккупации Волчанска, он решил забрать родных в Россию. Среди них была и дочь Оксаны.

Женщина начала уговаривать брата отдать ребенка, но каждый раз получала ответ, что должна сама приехать за ним в Белгородскую область. Для украинской военной это означало, что она сразу окажется в плену.

По словам Оксаны, она боялась, что Еву она больше не увидит.

Оксана обратилась в полицию, рассказав, что ее дочь незаконно вывезли и удерживают на территории России. Девочку объявили в международный розыск, и только после этого брат пошел на встречу.

Вернуться в Украину Еве помогали волонтеры, вывозившие из российской Анапы украинских детей. Их, напомним, из еще оккупированной Харьковщины отправили в летний лагерь, но три месяца держали на территории России.

«Мы все переживали из-за того, что она служила в ВСУ. Однозначно они знали, что мама этой девочки в ВСУ. Она могла быть, может быть и есть, в списках неких, контролях. И мы сильно переживали, что она границу не пройдет», – рассказывает волонтер Мирослава.

Так Оксана и ее дочь Ева наконец-то встретились после почти года разлуки.

Добавим, что россия с начала полномасштабного вторжения депортировала из Украины более 13 тысяч детей, и это число растет с каждым днем.

Напомним, в ОП эмоционально обратились к россиянам.

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