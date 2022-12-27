В передаче крупным планом показали карту рф в кабинете Буданова и заявили, что так будет выглядеть россия в случае поражения.

Кремлевские пропагандисты в эфире Скабеевой с истерикой отреагировали на замеченную в кабинете главы ГУР Кирилла Буданова картку с "расчлененной" россией. Они назвали деление страны-агрессора "смертельно опасной вещью".

В передаче крупным планом показали карту рф в кабинете Буданова и заявили, что так будет выглядеть россия в случае поражения.

"Эксперт" при этом пожаловался, что Вооруженные силы Украины, по его словам, "готовы провести крупномасштабную наступательную операцию и разгромить врага", тогда как оккупационные войска россии смогут атаковать "как минимум к лету".

"Вот эта карта, которую повесил себе Буданов – так будет разделена россия. Вот к этому они нас готовят. Поэтому вот такое деление – это смертельно опасная вещь и об этом забывать нельзя", – сказал он.

Стоит отметить, что накануне во время сьемок журналисты в кабинете Буданова заметили карту расчлененной россии: Курская и Белгородская области были пририсованы к Украине, Калининградская – к ФРН, Карелия и северный запад – к Финляндии, а Курильские острова – к Японии.

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