Кремлевские пропагандисты в эфире Скабеевой с истерикой отреагировали на замеченную в кабинете главы ГУР Кирилла Буданова картку с "расчлененной" россией. Они назвали деление страны-агрессора "смертельно опасной вещью".
В передаче крупным планом показали карту рф в кабинете Буданова и заявили, что так будет выглядеть россия в случае поражения.
"Эксперт" при этом пожаловался, что Вооруженные силы Украины, по его словам, "готовы провести крупномасштабную наступательную операцию и разгромить врага", тогда как оккупационные войска россии смогут атаковать "как минимум к лету".
"Вот эта карта, которую повесил себе Буданов – так будет разделена россия. Вот к этому они нас готовят. Поэтому вот такое деление – это смертельно опасная вещь и об этом забывать нельзя", – сказал он.
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Стоит отметить, что накануне во время сьемок журналисты в кабинете Буданова заметили карту расчлененной россии: Курская и Белгородская области были пририсованы к Украине, Калининградская – к ФРН, Карелия и северный запад – к Финляндии, а Курильские острова – к Японии.
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