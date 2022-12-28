В Украине отменили весенний и осенний призыв на срочную службу, а общая мобилизация проходит с 24 февраля.

Могут ли мобилизовать мужчин в возрасте призывников? Как сообщает адвокат Марина Бекало, вопросы призыва на срочную военную службу и военную службу во время мобилизации регулируются отдельными нормами законодательства, передает НВ.

В таком случае, мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 27 лет могут несмотря на отмену осеннего призыва на срочную службу. По Указу Президента Украины, мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет.

Фактически призыв на срочную службу ребят с 18 до 27 лет отменен, однако это не касается призыва на военную службу во время мобилизации.

То есть, мобилизация объявлена среди резервистов и военнообязанных мужчин призывного возраста Указом Президента № 69/2022.

Во время военного положения и всеобщей мобилизации всех мужчин от 18−60 лет считают военнообязанными.

Тех, кто не проходил срочной службы (военной кафедры), тоже призывают во время мобилизации, если они прошли ВЛК и были признаны годными к службе и не имеют других оснований для отсрочки.

Перед отправкой на фронт они проходят первичную боевую подготовку, их распределяют по военным частям, назначают военную специальность, звание рядового состава.

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