Военные эксперты назвали сценарии, по которым может пойти война России с Украиной в 2023 году.

Специалисты поделились своими прогнозами относительно военных действий в Украине, передает "ВВС".

Майкл Кларк - заместитель директора Института стратегических исследований (Великобритания), считает, что в 2023 году определяющим будет судьба наступления России весной.

Путин признал, что около 50 тысяч новых мобилизованных уже на фронте, остальные 250 тысяч только что мобилизованных проходят обучение.

Единственная перспектива – короткое и неустойчивое прекращение огня. Путин дал понять, что не остановится. И Украина дала понять, что будет бороться.

Ученый и аналитик из Вашингтона Андрей Пионтковский заявил, что Украина выигрывает и полностью восстановит свою территориальную целостность не позднее весны 2023 года. Два фактора формируют этот вывод:

Первый - это мотивация, решительность и мужество украинских военных и украинского народа в целом, что беспрецедентно в современной истории войн.

Второй – после лет умиротворения русского диктатора Запад наконец повзрослел для осознания масштаба исторического вызова, с которым столкнулся.

Точное время неизбежной победы Украины будет определяться скоростью, с которой НАТО сможет доставить новый пакет военного штурмового оружия, что изменит правила игры.

Барбара Занчетта, отдел изучения войны, Королевский колледж Лондона прогнозирует, что в дальнейшем будет долгосрочная политическая, экономическая и военная битва решимости. И до конца 2023 года она, скорее всего, будет продолжаться.

Напомним, в Кривом Роге простились с семьей, которую оккупанты убили 16 декабря.

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