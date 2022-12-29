В Украине тысячи военнослужащих считаются пропавшими без вести. Из-за активных боевых действий проверить информацию о попадании военного в плен или его гибели не всегда возможно.

Стало известно, как действовать родным военнослужащего, находящегося более 6 месецев в сатусе "пропавший бевисты при особых обстоятельствах". Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, если украинский военный пропал без вести в связи с военными действиями более чем на 2 года, или по меньшей мере на 6 месяцев в отдельных условиях, его семье достаточно обратиться в суд с заявлением о признании его умершим и в дальнейшем обратиться за получением соответствующих выплат.

Он отметил, что в заявлении необходимо указать в соответствии со статьей 318 ГПК:

причины невозможности получения и восстановления документов, удостоверяющих факт смерти, или подтверждающие его доказательства;

доказательства, подтверждающие изложенные заявителем обстоятельства (свидетельства очевидцев, медицинские документы смерти);

справку о невозможности восстановления утраченных документов (письменный отказ органов государственной регистрации актов гражданского состояния).

"Суд может объявить умершим лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями через 2 года. Однако, когда известны обстоятельства исчезновения (участвовал в боевой задаче и не вернулся), тогда может быть объявлено умершим не ранее истечения 6 месяцев", – объяснил Лубинец.

Напомним, подросток сбежал из Польши в Днепр к любимой, которую едва знал.

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