Не удалось спасти жизнь водителю украинского автобуса, остановившемуся в Мощанке (Любельское воеводство).

Трагедия произошла в воскресенье (25 декабря) вечером в городе Мощанка. Водителя украинского автобуса спасти не удалось, сообщают inpoland.net.

Так, мужчина остановился на обочине, чтобы заменить колесо. Как сообщил дежурный Воеводского штаба государственной пожарной службы в Люблине, водитель пострадал из-за смещения авто – его буквально раздавило автобусом.

«Как было предварительно установлено, установка подъемника на мягкую поверхность привела к его смещению, и мужчину зажало транспортным средством. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти жизнь мужчины не удалось», – сообщила представитель полиции в Рыках.

Отметим, рейсовым автобус ехали 45 человек, в результате происшествия часть граждан пересела на другой автобус, а 34 человека остались на месте и ждали, пока автобус отремонтируют.

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