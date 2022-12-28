Трагедия произошла в воскресенье (25 декабря) вечером в городе Мощанка. Водителя украинского автобуса спасти не удалось, сообщают inpoland.net.
Так, мужчина остановился на обочине, чтобы заменить колесо. Как сообщил дежурный Воеводского штаба государственной пожарной службы в Люблине, водитель пострадал из-за смещения авто – его буквально раздавило автобусом.
«Как было предварительно установлено, установка подъемника на мягкую поверхность привела к его смещению, и мужчину зажало транспортным средством. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти жизнь мужчины не удалось», – сообщила представитель полиции в Рыках.
Отметим, рейсовым автобус ехали 45 человек, в результате происшествия часть граждан пересела на другой автобус, а 34 человека остались на месте и ждали, пока автобус отремонтируют.
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