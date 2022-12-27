Оптимальная система защиты украинского неба будет построена совсем скоро.

Об этом, как пишет Politeka.net, 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

По его словам, это произойдет уже в январе-феврале.

Украинские военные уже учатся работать с системами Patriot от США. Однако Украине передадут и другие ЗРК.

Системы должны пройти определенный коридор, чтобы стать на дежурство и обеспечивать безопасность объектов критической инфраструктуры.

«Это не только вопрос ЗРК Patriot. Параллельные идут переговоры, некоторые уже на финише, некоторые подошли к логистике как таковой. В ближайшие недели мы будем получать дополнительные системы», – рассказал советник главы ОП.

Напомним, ранее стало также известно, что США разработали спецплан подготовки ЗРК "Patriot" для Украины.

Об этом в интервью агентству AP заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, американское правительство разработало специальный план, чтобы подготовить батарею Patriot к эксплуатации в Украине менее чем за шесть месяцев, в то время как обычно подготовка длится до года.

Также сообщалось, что Джо Байден ответил, почему Украина не может получить все необходимое оружие сразу.

Кроме того, Politeka.net писала, о чем Зеленский и Байден договорились в США.