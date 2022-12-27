Об этом, как пишет Politeka.net, 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
По его словам, это произойдет уже в январе-феврале.
Украинские военные уже учатся работать с системами Patriot от США. Однако Украине передадут и другие ЗРК.
Системы должны пройти определенный коридор, чтобы стать на дежурство и обеспечивать безопасность объектов критической инфраструктуры.
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«Это не только вопрос ЗРК Patriot. Параллельные идут переговоры, некоторые уже на финише, некоторые подошли к логистике как таковой. В ближайшие недели мы будем получать дополнительные системы», – рассказал советник главы ОП.
Напомним, ранее стало также известно, что США разработали спецплан подготовки ЗРК "Patriot" для Украины.
Об этом в интервью агентству AP заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, американское правительство разработало специальный план, чтобы подготовить батарею Patriot к эксплуатации в Украине менее чем за шесть месяцев, в то время как обычно подготовка длится до года.
Также сообщалось, что Джо Байден ответил, почему Украина не может получить все необходимое оружие сразу.
Кроме того, Politeka.net писала, о чем Зеленский и Байден договорились в США.