В оккупированной Макеевке Донецкой области вагнеровцы расправились с семьей из восьми человек, среди жертв трое детей.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил подробности ЧП.

Как стало известно, семью ромов из 8 человек расстреляли вагнеровцы, которые рассчитывали приобрести у погибших запрещенные вещества. Однако озвученная цена показалась им слишком высокой, что и послужило причиной расстрела. Не исключают также, что подтолкнуть к расправе уголовников могла и ненависть по этническому признаку.

Предварительный список погибших:

— Сергей Петрович, 17.05.2001;

— Рада Сергеевна, 12.03.1994;

— Фая Сергеевна;

— Яна Николаевна, 02.02.1994;

— Марк Петрович, 2002 года рождения;

— 1 ребёнок, примерно 10 лет;

— 2 подростка, примерно 14 лет.

Местные СМИ сообщают, что убийцы скрылись с места преступления на автомобиле Skoda. В Макеевке был объявлен план-перехват.

При этом в так называемом "МВД" региона заявили, что по "горячим следам" раскрыли убийство семьи в Макеевке, якобы задержаны трое ранее судимых жителей микрорайона "Калининский", они дали признательные показания. По их словам, они совершили преступление из корыстных мотивов.

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