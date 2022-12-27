Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил подробности ЧП.
Как стало известно, семью ромов из 8 человек расстреляли вагнеровцы, которые рассчитывали приобрести у погибших запрещенные вещества. Однако озвученная цена показалась им слишком высокой, что и послужило причиной расстрела. Не исключают также, что подтолкнуть к расправе уголовников могла и ненависть по этническому признаку.
Предварительный список погибших:
— Сергей Петрович, 17.05.2001;
— Рада Сергеевна, 12.03.1994;
— Фая Сергеевна;
— Яна Николаевна, 02.02.1994;
— Марк Петрович, 2002 года рождения;
— 1 ребёнок, примерно 10 лет;
— 2 подростка, примерно 14 лет.
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Местные СМИ сообщают, что убийцы скрылись с места преступления на автомобиле Skoda. В Макеевке был объявлен план-перехват.
При этом в так называемом "МВД" региона заявили, что по "горячим следам" раскрыли убийство семьи в Макеевке, якобы задержаны трое ранее судимых жителей микрорайона "Калининский", они дали признательные показания. По их словам, они совершили преступление из корыстных мотивов.
Напомним, в Киеве украли деньги с помощью дрона.
Также Politeka сообщала, пенсионерка отдала все свои сбережения незнакомцу, не сразу узнав об обмане.
Как Politeka писала, активизировались мошенники, зарабатывая на отключении света.