65-летний Антов погиб в Индии, - об этом сообщили индийский телеканал NDTV со ссылкой на полицию, а также пресс-служба заксобрания Владимирской области.
Как сообщили в индийской полиции, Антов выпал с третьего этажа гостиницы города Раягада в штате Одиша.
«65-летний Антов был найден лежащим в луже крови возле отеля в субботу», — говорится в сообщении.
Также известно, что Антов погиб всего через несколько дней после юбилея.
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За два дня до этого в той же гостинице погиб другой россиянин — 61-летний предприниматель Владимир Биданов, которого СМИ называют другом Антова. По их данным, Биданов и Антов путешествовали вместе.
Издание «Зебра ТВ» пишет, что погибшего товарища Антова на самом деле звали Владимир Быданов - он был 61-летним предпринимателем из Йошкар-Олы. По официальным данным, мужчина умер в результате сердечного приступа.
Причиной же смерти 65-летнего Антова в полиции называют суицид.
«Павел был в депрессии из-за смерти своего друга», — сказал сотрудник правоохранительных органов.
Ранее, в июне, Антов раскритиковал войну и авиаудары по Киеву как российский "террор". Он отдельно отметил один из ударов по Киеву, в результате которого из-под завалов достали ребенка.
позже Антов изменил свой пост в соцсетях, сообщив, что написанное ранее было "досадным недоразумением" и "технической ошибкой".
Он настаивал на том, что "всегда поддерживал президента РФ" и искренне поддерживал цели путинской военной операции.
Отметим, что после полномасштабного вторжения россии в Украину началась целая череда загадочных смертей и самоубийств российских топ-менеджеров и богачей.
Так, в сентябре было найдено тело очередного топ-менеджера.
Также сообщалось о таинственной гибели председателья совета директоров нефтяной компании «Лукойл».
Кроме того, Politeka писала, что охранник путина найден у себя на кухне с простреленной головой.