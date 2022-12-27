65-летний Антов погиб в Индии, - об этом сообщили индийский телеканал NDTV со ссылкой на полицию, а также пресс-служба заксобрания Владимирской области.

Как сообщили в индийской полиции, Антов выпал с третьего этажа гостиницы города Раягада в штате Одиша.

«65-летний Антов был найден лежащим в луже крови возле отеля в субботу», — говорится в сообщении.

Также известно, что Антов погиб всего через несколько дней после юбилея.

За два дня до этого в той же гостинице погиб другой россиянин — 61-летний предприниматель Владимир Биданов, которого СМИ называют другом Антова. По их данным, Биданов и Антов путешествовали вместе.

Издание «Зебра ТВ» пишет, что погибшего товарища Антова на самом деле звали Владимир Быданов - он был 61-летним предпринимателем из Йошкар-Олы. По официальным данным, мужчина умер в результате сердечного приступа.

Причиной же смерти 65-летнего Антова в полиции называют суицид.

«Павел был в депрессии из-за смерти своего друга», — сказал сотрудник правоохранительных органов.

Ранее, в июне, Антов раскритиковал войну и авиаудары по Киеву как российский "террор". Он отдельно отметил один из ударов по Киеву, в результате которого из-под завалов достали ребенка.

позже Антов изменил свой пост в соцсетях, сообщив, что написанное ранее было "досадным недоразумением" и "технической ошибкой".

Он настаивал на том, что "всегда поддерживал президента РФ" и искренне поддерживал цели путинской военной операции.

Отметим, что после полномасштабного вторжения россии в Украину началась целая череда загадочных смертей и самоубийств российских топ-менеджеров и богачей.

Так, в сентябре было найдено тело очередного топ-менеджера.

Также сообщалось о таинственной гибели председателья совета директоров нефтяной компании «Лукойл».

Кроме того, Politeka писала, что охранник путина найден у себя на кухне с простреленной головой.