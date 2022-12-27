В Германии задержан работник спецслужб, подозреваемый в шпионаже в пользу российской федерации. Вероятно, шпион передавал россии данные об Украине.
Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau со ссылкой на телеканалы NDR и WDR, у которых есть свои источники в органах безопасности ФРГ.
Предполагаемый российский агент был задержан 21 декабря 2022 года и в настоящее время содержится под стражей.
Отмечается, что масштабы вероятной измены стали более четкими, после ареста Карстена Л. Он оказался сотрудником Федеральной разведывательной службы (BND).
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Представители правоохранительных органов заявили, что задержанный среди прочего якобы передавал рф тайные оценки о том, что происходит в Украине. Хотя в прокуратуре считают, что он мог делать это под давлением, якобы его шантажировали.
Правоохранители Германии обыскали его квартиру и место работы, а также дом еще одного человека, имя которого не называется. Также обыски были проведены в офисах бывшей штаб-квартиры BND под Мюнхеном.
При этом федеральный прокурор и Служба разведки отказались предоставлять какие-либо комментарии по этому поводу, заявив, что расследование еще продолжается.
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