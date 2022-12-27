Предполагаемый российский агент был задержан 21 декабря 2022 года и в настоящее время содержится под стражей.

В Германии задержан работник спецслужб, подозреваемый в шпионаже в пользу российской федерации. Вероятно, шпион передавал россии данные об Украине.

Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau со ссылкой на телеканалы NDR и WDR, у которых есть свои источники в органах безопасности ФРГ.

Предполагаемый российский агент был задержан 21 декабря 2022 года и в настоящее время содержится под стражей.

Отмечается, что масштабы вероятной измены стали более четкими, после ареста Карстена Л. Он оказался сотрудником Федеральной разведывательной службы (BND).

Представители правоохранительных органов заявили, что задержанный среди прочего якобы передавал рф тайные оценки о том, что происходит в Украине. Хотя в прокуратуре считают, что он мог делать это под давлением, якобы его шантажировали.

Правоохранители Германии обыскали его квартиру и место работы, а также дом еще одного человека, имя которого не называется. Также обыски были проведены в офисах бывшей штаб-квартиры BND под Мюнхеном.

При этом федеральный прокурор и Служба разведки отказались предоставлять какие-либо комментарии по этому поводу, заявив, что расследование еще продолжается.

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