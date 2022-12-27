Даже если российские войска выпустят все свои ракеты одновременно, они не смогут погрузить Украину в тотальный блэкаут. Он отметил, что электроснабжение все равно восстановят.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что россияне могут нанести очередной массированный ракетный удар по территории Украины. Как рассказал глава Минэнерго в эфире телемарафона, датой следующего массированного обстрела Украины со стороны рф может стать Новый год – с 31 декабря на 1 января.

"Россияне не отказались от обстрела энергосистемы. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год – это одна из таких дат, когда они будут пытаться максимально нанести ущерб нашей энергосистеме", – подчеркнул он.

По словам Галущенко, при отсутствии массированного обстрела украинцы могут рассчитывать на несколько дней бесперебойного энергоснабжения во время новогодних праздников. Он добавил, что ежедневно ситуация в энергосистеме Украины налаживается. Удается увеличить производство электроэнергии и доставить ее потребителям.

Стоит отметить, что украинские энергетики не планируют восстанавливать поврежденную российскими обстрелами энергетическую систему по имеющемуся образцу. Государство намерено создать наиболее современную в мире систему, сосредоточившись на вопросе безопасности.

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