Доходы украинцев во время военного времени сильно упали, особенно это чувствуется на фоне подорожания продуктов, бензина, многих товаров и услуг. Если в 2022 году минимальная зарплата в Украине повышалась один раз – на 200 гривен в октябре, то в следующем году гражданам не стоит ждать даже минимального повышения. Об этом сказано в Госбюджете на 2023 год.

До 1 октября 2022 минимальная зарплата в Украине составляла 6500 гривен. На сегодняшний день ее размер – 6700 гривен. В 2023 году минималка останется стабильной. Согласно документу о госбюджете, минимальная зарплата в Украине в 2023 году составит 6700 гривен в месяц и не будет меняться в течение следующего года. Если говорить о почасовом размере, минимальная заработная плата в 2023 году составит 40,46 гривен/час. Это по сегодняшнему курсу чуть больше 1 доллара.

Также правительство снизит расходы на зарплаты бюджетникам более чем на четверть в следующем году. Не секрет, что доходов украинского бюджета хватает только на армию. Все остальное финансируется за счет внешних поступлений – кредитов и финансовых грантов. МВФ поставил перед украинскими властями два требования: увеличить собственные бюджетные доходы и сократить бюджетные расходы. В рамках этого обязательства украинские власти приняли решение о сокращении зарплат, соцвыплат и других возможных статей расходов в предстоящем году. Индексацию пенсий в марте не отменяли, но выплаты пересчитают только на 5%.

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