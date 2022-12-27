Во вторник, 27 декабря, в четырех областях Украины объявили штормовое предупреждение. Речь идет о Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Там ожидается сильный ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков незначительные порывы ветра будут в Карпатах. "27 декабря в Прикарпатье порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", – говорится в сообщении. В указанных регионах объявлен первый уровень опасности.

Тем временем синоптик Наталья Диденко сообщила, что 27 декабря в Украине в большинстве областей прогнозируют дожди, мокрый снег и сильный ветер. "Погода будет некомфортной, потому что к осадкам присоединится порывистый, временами сильный ветер. Осторожно", – предупредила она.

Отметим, ранее синоптики прогнозировали, что зима 2022/2023 будет еще теплее, чем в предыдущие сезоны. Хотя это не исключает, что иногда на территорию Европы и Украины будет заходить холодный арктический воздух, и температура будет опускаться. При этом Укргидрометцентр называет безосновательным ожидания чрезвычайно суровой зимы в этом сезоне.

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