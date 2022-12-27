Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупреждает о распространении в соцсетях неправдивой информации о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу компании. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
"Это попытка взбудоражить общество ложной информацией", - говорится в сообщении компании.
Там напомнили, что аварийные отключения являются вынужденным шагом, применяемым исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме.
"Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему", - пояснили в компании.
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В регуляторе также отметили, что Укрэнерго имеет только одну официальную страницу в Facebook и один официальный телеграмм-канал.
"Любое другое, созданное под нашим логотипом в этих соцсетях, является фейком и российским ИПСО. Увидите новый подлог – пожалуйста, сообщайте нам", – резюмировала пресс-служба.
Отметим, ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила о распространении россией фейкового письма руководителя компании Владимира Кудрицкого на украинское министерство энергетики о якобы "возобновлении экспорта".
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