В компании Укрэнерго предупредили население не верить в новый фейк о якобы отмену аварийных отключений.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупреждает о распространении в соцсетях неправдивой информации о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу компании. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Это попытка взбудоражить общество ложной информацией", - говорится в сообщении компании.

Там напомнили, что аварийные отключения являются вынужденным шагом, применяемым исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме.

"Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему", - пояснили в компании.

В регуляторе также отметили, что Укрэнерго имеет только одну официальную страницу в Facebook и один официальный телеграмм-канал.

"Любое другое, созданное под нашим логотипом в этих соцсетях, является фейком и российским ИПСО. Увидите новый подлог – пожалуйста, сообщайте нам", – резюмировала пресс-служба.

Отметим, ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила о распространении россией фейкового письма руководителя компании Владимира Кудрицкого на украинское министерство энергетики о якобы "возобновлении экспорта".

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