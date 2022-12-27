Полиция патрулировала на одной из улиц Варшавы и заметила, как женщина ринулась на проезжую часть.

42-летняя беженка из Украины бросалась под колеса автомобилей в Варшаве, узнав о том, что российские военные убила ее 20-летнюю дочь. Как сообщает польское издание Wiadomości Warszawa женщину увидели полицейские, которые патрулировали одну из улиц польской столицы.

Полиция патрулировала на одной из улиц Варшавы и заметила, как женщина ринулась на проезжую часть, словно пытаясь броситься под автомобили. К счастью, водители и полиция отреагировали вовремя.

Полицейские рассказали, что это выглядело так, будто человек хотел броситься под колеса автомобилей. Патрульные включили маяки, остановили движение и подошли к женщине, чтобы помочь. Однако она была в шоковом состоянии, постоянно вырывалась и кричала.

"Мы взяли ее под руку и увели с дороги, но она вырывалась от нас. Когда я услышал, как она кричит на украинском, я сразу подумал, что ее поведение может быть связано с войной. Я не ошибся", – вспоминает полицейский Гжегож Пищек.

Как оказалось впоследствии, украинка находилась в состоянии шока и не могла объяснить, что случилось. Впоследствии прибыли медики и переводчик. Во время общения женщина рассказала, что приехала из Украины, убегая от войны. Накануне украинка узнала страшную весть - россияне убили ее 20-летнюю дочь.

Женщина убеждала, что теперь ей нет смысла жить. В настоящее время ее госпитализировали в больницу, она находится под наблюдением медиков.