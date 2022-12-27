Многие украинцы получают субсидии на оплату коммунальных услуг. Однако с каждым годом получить льготы от государства становится все сложнее, а условия получения ужесточаются. Теперь же стало известно, что выплаченную субсидию могут отобрать за невыполнение условий. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Что важно знать получателям субсидий

Согласно законодательству, получатели субсидий обязаны в течение 30 календарных дней с момента возникновения определенных обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, проинформировать об этом Пенсионный фонд.

К таким обстоятельствам, в частности, относятся:

изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйства;

изменения перечня полученных жилищно-коммунальных услуг и условий предоставления их;

смены исполнителя коммунальных услуг, создание объединения совладельцев многоквартирного дома;

совершение одноразовой покупки на сумму более 50 тыс. грн, а также приобретение права собственности на имущество, стоимость которого превышает 50 тыс. грн;

приобретение права собственности на все транспортные средства, кроме мопеда и прицепа, на жилые помещения в городе или поселке городского типа (недвижимость, расположенная в сельской местности, на право получения субсидии не влияет, но сообщать о ее приобретении тоже нужно);

осуществление операций по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. грн (имеется в виду не разовая покупка, а все сделки в течение 12 месяцев);

получение тем, кому назначена субсидия, или членом его семьи одноразового дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (кроме целевой благотворительной помощи, страховых выплат на медицинскую и социальную помощь, наследства в виде недвижимого имущества, гранта или стипендии для обучения);

открытие депозитного банковского счета или счетов на общую сумму более 100 тыс. грн, или приобретение облигации внутреннего государственного займа на сумму свыше 100 тыс. грн.

Субсидию могут, забрать, если:

вы скрыли свои подлинные доходы и продолжали получать помощь от государства, которая по закону вам не принадлежит.

вы не платили в полном объеме коммуналку в период свыше 3 месяцев и имеете долги.

В частности, субсидии можно лишиться, если долг за коммуналку составляет более 340 тысяч гривен. Если нарушитель откажется возвращать деньги за выплаченные ему ранее незаконные субсидии, то орган, назначивший выплаты, может обратиться в суд с иском о принудительном взыскании средств с субсидианта.

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