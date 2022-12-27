Таролог и экстрасенс Роман Шептицкий призвал украинцев на Новый год находиться подальше от скоплений людей.

Таролог и экстрасенс Роман Шептицкий предупредил о серьезной угрозе. В частности, он предупредил о повышенной опасности того, что россия решится совершить новые массированные ракетные удары по Украине на Новый год. Об этом он сообщил, когда сделал расклад карт таро.

Роман Шептицкий сделал расклад карт на последнюю неделю 2022 года - с 26 декабря до 1 января.

"Враг однозначно просто и тихо сидеть не будет… Рашисты хотят сделать нам "праздник", чтобы толком не было ни света, ни тепла, ничего. Но "праздник" сделаем мы им. Лучше сидите дома в новогоднюю ночь" - заявил таролог.

Шептицкий призвал украинцев на Новый год находиться подальше от скоплений людей. Самые опасные регионы и города, согласно раскладу карт, оказались Днепр и область, Черкассы и область, Сумы и область, Чернигов и область, Черновцы и область, Львов и область, Ривне и область, Волынь.

Также таролог указал на вероятность освобождения новых территорий Запорожской области и другие даже неожиданные успехи Вооруженных сил Украины до конца текущей недели. Говоря о временно оккупированном Крыме, экстрасенс заявил, что полуостров активно готовится к освобождению.

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