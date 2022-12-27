Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили новый канал побега мужчин за границу во время действия военного положения. "Уклонистов" за сумму от 5 тысяч долларов отправляли в страны Евросоюза под видом волонтеров.

К организации схемы причастна организация, возглавляемая депутатом Черниговского городского совета. Подробности сообщили в СБУ.

"Служба безопасности ликвидировала еще один канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В результате следственно-оперативных действий на Черниговщине разоблачены три организатора нелегального трафика. Ими оказались местные коммерсанты, предлагавшие потенциальным призывникам выехать в Евросоюз под видом волонтеров", – говорится официальном уведомлении Службы.

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Депутат разработал специальную схему побега. Стоимость такой услуги стартовала от 5 тыс. дол. Сумма зависела от срочности выезда и финансовых возможностей "клиентов". В СБУ раскрыли также механизм реализации схемы.

Как сообщили в СБУ, делки оформляли уклонистов в ряды одной из местных благотворительных организаций, которую возглавляет депутат Черниговского городского совета. Затем информацию о фиктивных "волонтёрах" подавали в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры для внесения соответствующих данных в электронную систему "Шлях".

Во время обысков по местам проживаний и работе фигурантов правоохранители обнаружили:

– десятки тыс. долларов;

– компьютерную технику с подтверждениями противоправной деятельности;

– печати общественной организации, используемой для подделки документов.

Также у злоумышленников изъяты два автомата Калашникова и патроны разного калибра.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, подросток сбежал из Польши в Днепр к любимой, которую едва знал.

Также Politeka сообщала, выяснилось, сколько украинцев сейчас за границей и хотят ли они возвращаться.

Как Politeka писала, что подростки бесследно пропали в Одесской области, фото и приметы.