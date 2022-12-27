Служба безопасности ликвидировала еще один канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили новый канал побега мужчин за границу во время действия военного положения. "Уклонистов" за сумму от 5 тысяч долларов отправляли в страны Евросоюза под видом волонтеров.

К организации схемы причастна организация, возглавляемая депутатом Черниговского городского совета. Подробности сообщили в СБУ.

"Служба безопасности ликвидировала еще один канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В результате следственно-оперативных действий на Черниговщине разоблачены три организатора нелегального трафика. Ими оказались местные коммерсанты, предлагавшие потенциальным призывникам выехать в Евросоюз под видом волонтеров", – говорится официальном уведомлении Службы.

Депутат разработал специальную схему побега. Стоимость такой услуги стартовала от 5 тыс. дол. Сумма зависела от срочности выезда и финансовых возможностей "клиентов". В СБУ раскрыли также механизм реализации схемы.

Как сообщили в СБУ, делки оформляли уклонистов в ряды одной из местных благотворительных организаций, которую возглавляет депутат Черниговского городского совета. Затем информацию о фиктивных "волонтёрах" подавали в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры для внесения соответствующих данных в электронную систему "Шлях".

Во время обысков по местам проживаний и работе фигурантов правоохранители обнаружили:

– десятки тыс. долларов;

– компьютерную технику с подтверждениями противоправной деятельности;

– печати общественной организации, используемой для подделки документов.

Также у злоумышленников изъяты два автомата Калашникова и патроны разного калибра.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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