В довоенное время в Украине, если официальный государственный праздник совпадал с выходным днем, то следующий рабочий день тоже становился выходным. Однако, во время войны на дополнительные выходные дни пока рассчитывать не стоит. Об этом сообщает Telegraf.
Обычно, когда речь идет о календаре на год, мы сразу думаем о том, сколько выходных и праздничных дней у нас будет. Но в 2023 году на дополнительные выходные пока рассчитывать не приходится – согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" на период действия военного положения установлены новые правила.
Сейчас в Украине приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней. На практике это значит, что официальных четко регламентированных выходных сейчас нет – график работы и время отдыха устанавливает работодатель. Впрочем, даты государственных праздников от этого никак не меняются. Далее рассказываем, на какие дни в Украине будут приходиться главные официальные праздники.
Государственные праздники в 2023 году
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1 января — Новый Год;
7 января — Рождество Христово;
8 марта — Международный женский день;
16 апреля — Пасха;
1 мая — День труда;
9 мая — День Победы;
4 июня — Троица;
28 июня — День Конституции Украины;
28 июля — День украинской государственности;
24 августа — День Независимости Украины;
14 октября — День защитника Украины;
25 декабря — Рождество Христово.
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