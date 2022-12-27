В довоенное время в Украине, если официальный государственный праздник совпадал с выходным днем, то следующий рабочий день тоже становился выходным. Однако, во время войны на дополнительные выходные дни пока рассчитывать не стоит. Об этом сообщает Telegraf.

Обычно, когда речь идет о календаре на год, мы сразу думаем о том, сколько выходных и праздничных дней у нас будет. Но в 2023 году на дополнительные выходные пока рассчитывать не приходится – согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" на период действия военного положения установлены новые правила.

Сейчас в Украине приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней. На практике это значит, что официальных четко регламентированных выходных сейчас нет – график работы и время отдыха устанавливает работодатель. Впрочем, даты государственных праздников от этого никак не меняются. Далее рассказываем, на какие дни в Украине будут приходиться главные официальные праздники.

Государственные праздники в 2023 году

1 января — Новый Год;

7 января — Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

16 апреля — Пасха;

1 мая — День труда;

9 мая — День Победы;

4 июня — Троица;

28 июня — День Конституции Украины;

28 июля — День украинской государственности;

24 августа — День Независимости Украины;

14 октября — День защитника Украины;

25 декабря — Рождество Христово.

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