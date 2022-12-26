Синоптики рассказали, с какой погодой украинцы будут встречать Новый Год.

Так, синоптик Наталья Диденко сообщает, что температура воздуха до конца недели и 2022 года будет плюсовой, по крайней мере, днем.

Завтра, 27 декабря, на большинстве территории Украины будет дождь и мокрый снег.

«Да и вообще погода завтра будет некомфортной, потому что к осадкам присоединится порывистый, порой сильный, ветер. Осторожно. Максимальная температура воздуха в большинстве областей будет +3+9 градусов, на северо-востоке и востоке свежее, +1+3 градуса», - рассказала Диденко.

В Киеве осадки начнутся уже сегодня вечером – пойдет мокрый снег. А завтра, 27 декабря, в столице будет идти преимущественно дождь. Также будет сильный ветер.

«Температура воздуха в ближайшую ночь 0, -1 градус, завтра днем ​​около +5 градусов. В дальнейшем небо успокоится, осадки в Украине до конца 2022 года маловероятны, и только 1 января атмосфера поблескивает новогодним дождем», - рассказала Диденко.

Синоптик подчеркнула, что морозов не будет вообще, даже слабых.

До конца 2022 и в начале 2023 года будет преобладать теплая погода, говорит Диденко.

Об аномальной для такого времени года погоде рассказал и кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

Так, по его словам, над территорией Европы наблюдается устойчивый зональный тип атмосферной циркуляции, при котором осуществляется движение воздушных масс с запада на восток. До конца месяца такая тенденция сохранится – через Украину будут проходить атмосферные фронты и воздушные массы атлантического происхождения.

«В связи с этим по-прежнему следует ожидать аномально теплый период как для этого времени года и дефицит снежного покрова. Периодически будут отмечаться осадки в виде дождя, туманов и мокрого снега. Ветер ожидается преимущественно юго-западной четверти в течение всей недели», - рассказал Кибальчич.

По его словам, 27 декабря очередной атмосферный фронт с запада принесет на всю территорию Украины умеренные осадки в виде дождя местами с мокрым снегом. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет 0…+5 °С, днем ​​+2…+7 °С, в западных и южных областях до +10 °С.

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