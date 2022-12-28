Известно, что в этом году цены на праздничный стол выросли до 40, однако все же возможность сэкономить у украинцев есть.

Несмотря на сложные условия, украинцы желают хотя бы с близкими встретить новый год и сделать это за праздничным столом. Можно ли сэкономить на покупке продуктов, рассказал подробнее директор директора Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Будет проще, если украинцы постараются сделать большинство блюд сами: соления, консервированные салаты, домашние овощи и даже домашний майонез. Альтернативой вину может стать вкусная домашняя наливка, а вот икра и красная рыба в этом году выросла в цене до 40%, поэтому на праздничных столах ее можно будет увидеть реже.

В то же время, в новогодний период магазины устраивают большие акции на товары для новогоднего стола. Не стоит забывать о них и надо обратить внимание на предлагаемые товары.

Также украинцам рекомендуют готовить столько, сколько они желают съесть, а не готовить сразу на целую неделю. Лучше определиться с количеством гостей и составить меню. Исходя из этого, написать перечень нужных товаров и верно следовать ему в магазинах.

Бюджетный вариант продуктов для новогоднего стола вырос в цене почти на 40%: цены поднялись на яйца, рыбу, овощи больше всего. Цена на хлеб выросла на 33%, курятина – на 35%, а говядина – на 24%. Молоко – 12%, мягкие сыры на уровне 30%.

В Институте аграрной экономики рассказали, что в среднем стоимость продуктов выросла на 43,9% - до 2655,17 грн.

Напомним, несколько способов сохранить продукты в холодильнике, когда долгое время нет света: на что обратить внимание

А еще Politeka сообщала, что продолжительные отключения света: какими продуктами нужно запастись и как их правильно хранить

Также Politeka писала, что врачи пояснили, как проверить безопасность продуктов перед употреблением