В Украине создали общую банковскую сеть, которая будет предоставлять финансовые услуги даже во время блекаута.

Национальный банк Украины создал общую банковскую сеть Power Banking, которая будет работать даже в условиях блекаута. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Все системно важные банки объединились для создания общей банковской сети – Power Banking. Отделения сети будут работать даже во время блэкаута. Они снабжены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал", - рассказали в Нацбанке.

На сегодняшний день сеть Power Banking объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой этой сети, и привлекает других участников банковского рынка. В настоящее время уже более 1000 отделений во всех регионах страны дополнительно оснащены для работы во время блекаута.

В условиях блекаута в этих отделениях можно будет:

получить наличные деньги (в банкоматах или в кассе);

провести платежи, перевести средства (в кассе или в терминалах самообслуживания);

обменять валюту (при наличии наличной валюты в кассе);

получить консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Карту отделений сети Power Banking смотрите здесь.

Узнать отделение можно будет по специальной маркировке Power Banking на входе. Этот знак будет свидетельствовать, что отделение специально оборудовано и будет работать при длительном отсутствии электроэнергии.

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