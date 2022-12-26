Украинцы по закону имеют право получать два вида пособия на оплату ЖК услуг – это льготы и субсидии.

Как сообщает Telegram-канал «Социалка.ua» , если лицо, входящее в состав домохозяйства, имеет право на получение и субсидии, и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг — по его выбору назначается только одна из выплат.

Это предусмотрено пунктом 13 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабмина от 21 октября 1995 г. № 848 (с изменениями).

При этом если льготник, не проживает по месту регистрации, домохозяйству могут назначить субсидию, но для этого нужно иметь соответствующие доказательства, чтобы передать в органы Пенсионного фонда.

Таким образом, субсидии и льготы на оплату коммуналки нельзя получать одновременно.

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