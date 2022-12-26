Из 105 моряков и морских пехотинцев, находившихся на борту, спасены 76 человек, пишет The Bangkok Post.

Еще 18 были найдены мертвыми. Судьба одиннадцати человек до сих пор неизвестна.

Тело одного из моряков было найдено выброшенным на берег недалеко от деревни. Мужчина был в рубашке с надписью «ROYAL THAI NAVY».

Ранее сообщалось о шести погибших.

Корвет «Сукхотай», который был построен в США, использовали ВМС Таиланда с 1987 года.

Он затонул во время патрулирования возле Прачуап-Кхири-Хана во время шторма в Сиамском заливе.

По предварительной информации, волны вызвали сильный крен корабля, электропитание на судне отключилось, корабль вышел из-под управления.

Напомним, минувшей ночью в районе военного аэродрома российского города Энгельс вновь звучали взрывы.

Также сообщалось, что российские корабли оказались в ледяной ловушке.

Кроме того, Politeka.net писала о пожаре на аэродроме и нефтобазе в Беларуси.