Рынок труда в следующем году будет меняться в соответствии с украинскими реалиями.

Чтобы устроиться на работу в 2023 году, все большему числу украинцев придется обучаться новым специальностям и проходить курсы повышения квалификации. Несмотря на переизбыток соискателей на рынке, к которому привело массовое сокращение штата, украинские работодатели жалуются на дефицит кадров с нужно специализаций и уровнем квалификации. Об этом пишет UBR.ua.

Эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым считает, что в 2023 году будет тенденция к тому, что женщинам придется осваивать традиционно "мужские" профессии. Также в следующем году среди популярных будут вакансии военного, медицинского и строительного сегмента.

Спрос на профессии в Украине в 2023 году

Военные. Очевидно, что война в Украине породила спрос на военные специализации, эта тенденция сохранится и в следующем году. И пока будет существовать угроза, стране будут нужные профессиональные военные.

Медицина. Медицинские специалисты, а особенно кардиологи, реаниматологи, хирурги и медсестры с опытом и необходимыми знаниями будут очень затребованы в 2023 году. Соответственно и финансовое обеспечение таких специалистом будет повышаться.

Строительство. Наиболее нужны будут все строительные специальности для восстановления Украины после войны, а это дело не на один год. Инженеры, проектировщики, архитекторы, дизайнеры, а также представители рабочих специальностей.

Психологи. Многим людям, пережившим ужасы войны, еще долго понадобится помощь психологов и психотерапевтов.

Логисты. Специалисты этой отрасли будут очень нужны после войны в период восстановления Украины, и многие годы после этого.

Энергетики. В ходе войны не только Украина, но и вся Европа поняла, что нужно искать источники своих энергетических ресурсов, чтобы не зависеть от соседей, особенно таких неблагонадежных, как рф.

Инженеры, ученые, разработчики в сфере оборонной промышленности всегда найдут работу в Украине завтрашнего дня.

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