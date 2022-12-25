Казахстан передал Украине 41 генератор для медицинских заведений.
Об этом сообщает журналист Денис Казанский.
Генераторы будут переданы в области, которые постоянно попадают под удары российских военных преступников – Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую.
"Пока Россия пытается оставить наши больницы без электричества, чтобы больные умирали без соответствующей помощи, Казахстан помогает спасать украинцев и бороться с последствиями варварских обстрелов.
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Казахстан входит в ОДКБ и в Таможенный союз с Россией, но при этом казахстанцы остаются людьми, а россияне человеческий облик утратили и превратились в нелюдей", - отметил Денис Казанский.
Напомним, украинцам дали ответ, будут ли дополнительные выходные на новогодние праздники.
Также сообщалось, что увеличилось количество аварий на энергообъектах - украинцам дали новую рекомендацию.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам сообщили неутешительную новость относительно обмена валют.