Казахстан передал Украине 41 генератор для медицинских заведений.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский.

Генераторы будут переданы в области, которые постоянно попадают под удары российских военных преступников – Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую.

"Пока Россия пытается оставить наши больницы без электричества, чтобы больные умирали без соответствующей помощи, Казахстан помогает спасать украинцев и бороться с последствиями варварских обстрелов.

Казахстан входит в ОДКБ и в Таможенный союз с Россией, но при этом казахстанцы остаются людьми, а россияне человеческий облик утратили и превратились в нелюдей", - отметил Денис Казанский.

Напомним, украинцам дали ответ, будут ли дополнительные выходные на новогодние праздники.

Также сообщалось, что увеличилось количество аварий на энергообъектах - украинцам дали новую рекомендацию.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам сообщили неутешительную новость относительно обмена валют.