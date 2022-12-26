Житель Луцка Валентин Шабунин, который в 27 лет попал в автомобильную аварию и стал инвалидом-колясочником, с начала войны занимается ремонтом автомобилей для украинских Вооруженных сил. За это время мужчина со своей командой отремонтировал сотни машин – это и техника для передовой, и легковушки для воинских частей, на которых новобранцы будут учится водить. Сюжет о волонтере показал телеканал "Перший".

Мужчина признался: он любил автомобили всю жизнь. После аварии ему говорили, что ездить он, наверное, больше не будет, – но нет. Шабунин не только не бросил любимое занятие, но и основал собственное дело. До 24 февраля мастерская Шабунина специализировалась на установке в машины механизмов ручного управления, чтобы люди с инвалидностью могли водить. Это было основным занятием, но сейчас список задач расширился.

Волонтер проводит за ремонтом автомобилей большую часть своего времени и работает без выходных. В срочных случаях его команда может починить машину даже за одну ночь.

"Наш фронт здесь, чтобы помочь наладить, отремонтировать автомобили, которые могли бы исправно помогать парням там, на передовой, выполнять свое дело. Мы знаем, ради чего мы делаем. Много наших близких, друзей, кумовьев сейчас, с первых дней, на передке. Мы с ними поддерживаем связь. Наш долг – здесь делать свое дело", – добавил он.

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