Как пишет Politeka.net, тарифы на холодную воду и водотвод сначала поднимуться с первого января, а после этого в июле. Соответсвующие проекты постановлений опубликованы на Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Одобрить тарифы должны уже через несколько дней.
Согласно проектам, предлагается установить такие цены в областных центрах на водоснабжение и водоотвод:
- Полтававодоканал: 42,13 гривны (22,24 грн./19,88 грн./куб)
- Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 54,22 гривны (30,19/24,036)
- Водоканал в Ужгороде: 50,27 грн (30,75/19,51)
- Житомирводоканал: 51,80 гривны (24,97/26,83)
- Инфоксводоканал (Одесса): 42,24 гривны (21,94/20,28)
- Херсонский водоканал: 30,67 грн (15,78/14,91);
- Ровнооблводоканал: 41,86 гривны (22,29/19,57)
- Черниговводоканал: 39,816 гривны (19,82/19,99)
- Черкассыводоканал: 34,94 гривны (18,73/16,21)
- Иванофранковскводоэкотехпром: 31,29 гривны (14,50/16,78)
- Хмельницкводоканал: 31,17 гривны (16,03/15,62)
- Киевводоканал: 39,28 гривны (21,69/17,59)
- Днепроводоканал: 37,36 гривны (22,57/14,79)
- Днепро-Западный Донбасс: 46,74 гривны
- Луцкводоканал: 31,73 гривны (13,76/17,96)
- Запорожский водоканал: 33,85 гривны (21,05/12,80)
- Винницаоблводоканал: 37,29 гривны (24,57/12,72)
- Черновцыводоканал: 30,63 гривны (20,95/9,68)
- Львовводоканал: 29,12 гривны (19,44/9,68)
- Тернопольводоканал – 44,46 гривны (21/23,46)
- Харьковводоканал – 24,52 гривны (13,36/7,07);
- Горводоканал СМ (Сумы) – 36,01 гривны (18,06/17,95);
- Николаевводоканал: 34,04 гривны (14,61/13,76).
Отмечается, что тарифы не будут пересмотрены в тех областях, которые сильно пострадали от боевых действий. Это Херсонския, Николаевская и Харьковская области.
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