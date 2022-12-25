В следующем году планируется дважды поднять тарифы на воду.

Как пишет Politeka.net, тарифы на холодную воду и водотвод сначала поднимуться с первого января, а после этого в июле. Соответсвующие проекты постановлений опубликованы на Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Одобрить тарифы должны уже через несколько дней.

Согласно проектам, предлагается установить такие цены в областных центрах на водоснабжение и водоотвод:

Полтававодоканал: 42,13 гривны (22,24 грн./19,88 грн./куб)

Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 54,22 гривны (30,19/24,036)

Водоканал в Ужгороде: 50,27 грн (30,75/19,51)

Житомирводоканал: 51,80 гривны (24,97/26,83)

Инфоксводоканал (Одесса): 42,24 гривны (21,94/20,28)

Херсонский водоканал: 30,67 грн (15,78/14,91);

Ровнооблводоканал: 41,86 гривны (22,29/19,57)

Черниговводоканал: 39,816 гривны (19,82/19,99)

Черкассыводоканал: 34,94 гривны (18,73/16,21)

Иванофранковскводоэкотехпром: 31,29 гривны (14,50/16,78)

Хмельницкводоканал: 31,17 гривны (16,03/15,62)

Киевводоканал: 39,28 гривны (21,69/17,59)

Днепроводоканал: 37,36 гривны (22,57/14,79)

Днепро-Западный Донбасс: 46,74 гривны

Луцкводоканал: 31,73 гривны (13,76/17,96)

Запорожский водоканал: 33,85 гривны (21,05/12,80)

Винницаоблводоканал: 37,29 гривны (24,57/12,72)

Черновцыводоканал: 30,63 гривны (20,95/9,68)

Львовводоканал: 29,12 гривны (19,44/9,68)

Тернопольводоканал – 44,46 гривны (21/23,46)

Харьковводоканал – 24,52 гривны (13,36/7,07);

Горводоканал СМ (Сумы) – 36,01 гривны (18,06/17,95);

Николаевводоканал: 34,04 гривны (14,61/13,76).

Отмечается, что тарифы не будут пересмотрены в тех областях, которые сильно пострадали от боевых действий. Это Херсонския, Николаевская и Харьковская области.

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