Как пишет Politeka.net, тарифы на холодную воду и водотвод сначала поднимуться с первого января, а после этого в июле. Соответсвующие проекты постановлений опубликованы на Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Одобрить тарифы должны уже через несколько дней.

Согласно проектам, предлагается установить такие цены в областных центрах на водоснабжение и водоотвод:

  • Полтававодоканал: 42,13 гривны (22,24 грн./19,88 грн./куб)
  • Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 54,22 гривны (30,19/24,036)
  • Водоканал в Ужгороде: 50,27 грн (30,75/19,51)
  • Житомирводоканал: 51,80 гривны (24,97/26,83)
  • Инфоксводоканал (Одесса): 42,24 гривны (21,94/20,28)
  • Херсонский водоканал: 30,67 грн (15,78/14,91);
  • Ровнооблводоканал: 41,86 гривны (22,29/19,57)
  • Черниговводоканал: 39,816 гривны (19,82/19,99)
  • Черкассыводоканал: 34,94 гривны (18,73/16,21)
  • Иванофранковскводоэкотехпром: 31,29 гривны (14,50/16,78)
  • Хмельницкводоканал: 31,17 гривны (16,03/15,62)
  • Киевводоканал: 39,28 гривны (21,69/17,59)
  • Днепроводоканал: 37,36 гривны (22,57/14,79)
  • Днепро-Западный Донбасс: 46,74 гривны
  • Луцкводоканал: 31,73 гривны (13,76/17,96)
  • Запорожский водоканал: 33,85 гривны (21,05/12,80)
  • Винницаоблводоканал: 37,29 гривны (24,57/12,72)
  • Черновцыводоканал: 30,63 гривны (20,95/9,68)
  • Львовводоканал: 29,12 гривны (19,44/9,68)
  • Тернопольводоканал – 44,46 гривны (21/23,46)
  • Харьковводоканал – 24,52 гривны (13,36/7,07);
  • Горводоканал СМ (Сумы) – 36,01 гривны (18,06/17,95);
  • Николаевводоканал: 34,04 гривны (14,61/13,76).

Отмечается, что тарифы не будут пересмотрены в тех областях, которые сильно пострадали от боевых действий. Это Херсонския, Николаевская и Харьковская области.

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