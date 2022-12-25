Популярный сайт вакансий в россии заблокировал профайлы всех Сергеев из-за вступления в силу закона о ЛГБТ.
Об этом пишет издание Baza.
Инцидент, по данным журналистов, произошел на популярной по поиску работы платформе Headhunter.
Так, администрация ресурса после вступления в силу закона о ЛГБТ заблокировала всех Сергеев. Один из пользователей платформы опубликовал свое резюме, но служба модераторов отвергла его.
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"Поводом для этого стал мат в ФИО, хотя никаких запрещенных слов по фамилии мужчины не было. Также забанили еще одного пользователя по имени Сергей - и снова за какой-то мат в ФИО", - говорится в сообщении издания.
Впоследствии администрация платформы Headhunter подтвердила, что на сайте произошел сбой алгоритмов автоматической модерации. Во "репрессии" попали не только Сергеев, но и пользователи отчества Александрович. Руководство портала заверило, что никакого злого умысла в массовой блокировке указанных пользователей не было.
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