Бессмысленные ДТП происходят повсюду, но не всегда их виновниками становятся водители или пешеходы. Иногда аварии создают животные.

Ярким примером является инцидент , произошедший в пригороде Уэльса (Великобритания).

Женщина-водитель вышла из своего Jeep Cherokee, чтобы отнести к дому покупки. В этот момент ее собака породы бордер-колли по прозвищу Фрея перепрыгнула на водительское сиденье, задев селектор автоматической коробки передач. В результате трансмиссия переключилась и машина начала катиться вниз.

Владелица внедорожника пыталась догнать и остановить его, но это не удалось. Jeep столкнулся с двумя припаркованными машинами, нанеся им незначительные повреждения. К счастью для женщины соседи не вызывали полицию и урегулировали все вопросы мирно. Собака в этом инциденте не пострадала.

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