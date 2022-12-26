В селе Хокли, что на востоке Англии, накануне Рождества в одном из домов вспыхнул пожар, чрезвычайники подозревают, что виновником огня стал случайно включивший фен пес.

Об истории пишет BBC.

Так, по словам одного из пожарных, в то время, пока владелица дома была на улице, собака, возможно, прыгнула на кровать и включила фен, который не выключили из розетки, в результате чего загорелись постель и матрас.

"Собственница дома была на улице, а вернувшись увидела, что у ее дома полно дыма", - рассказал пожарный.

Пожарным удалось быстро потушить огонь, он не успел распространиться за пределы спальни.

Женщине и собаке оказали помощь, поскольку они вдохновлялись дымом в доме.

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