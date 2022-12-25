На днях соцсети всколыхнула история из Тернополя, где люди написали жалобу на то, что в соседнем доме с пекарней не отключают свет. Автор публикации в Facebook Святослав Журовський утверждал, что после "доноса" свет начали отключать всем.

"Дом на ул. Кирпичный 1д был подключен к хорошей линии (что и пекарня), на которой всегда было светло. Жители соседних домов написали коллективные жалобы в электросети, и теперь все сидят без света. Вот настоящая победа!", - рассказал Журовський.

В комментариях к этому посту украинцы начали делится своими историями и мнениями по поводу отключений света. Так, пользователь Юрий Костенко рассказал: "Была улица, где не вырубили свет, потому что Водоканал на линии. Теперь вырубают и жалобщики тоже сидят без воды".

"Таких историй по городу куча. А еще есть, что написали жалобу на соседний дом, и теперь там не света, а у жалобщиков есть. При том что в доме, в котором был свет, внизу магазины, а в жалованном доме нет ничего кроме квартир. Такое", - пишет пользовательница Olena Bednarska.

"Это наш ментал, к сожалению. Если мне плохо, пусть и всем так будет", - пишет Галина Голубева.

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