27 ноября можно назвать самым счастливым днем ​​в жизни Елены Середы: вернулся ее муж, боец ​​полка "Азов", который девять месяцев считался без вести пропавшим. На следующий день Игорь впервые увидел своего сына Диму.

Полную историю рассказывает издание svoy.city.

2 марта Елена сделала первое УЗИ и снимок прислала мужу со словами: "У тебя точно будет сын!" . Их радостям не было предела. Но в тот же день она узнала, что муж в бою получил ранение. На следующий день с Игорем уже не было связи. А потом целый месяц полной тишины.

“Я вообще не знала — жив ли он. Потом стали приходить смс из неизвестных номеров вроде бы от Игоря. Чтобы проверить, на самом ли деле пишет он, или кто-то выдает себя за моего мужа, в переписке спросила, как будет зовут нашего сына. Это у нас был такой пароль. Кроме нас, никто не знал, что сына хотим назвать Дмитрием. И когда получила правильный ответ, то никаких сомнений не осталось, что переписываюсь именно с Игорем".

Сообщения некоторое время приходили раз в две недели с коротким текстом: "Я жив" или "Со мной все хорошо". А потом снова тишина. И неизвестность.

Елена родила сына в Ровенской области 29 июля, в день когда произошел теракт в колонии в Оленовке, где россияне держали пленных защитников Мариуполя. А когда Диме исполнился месяц, переехала в Киев.

27 ноября начинался как обычный день, от которого ничего Елена не ожидала. Но произошедшие события останутся в ее памяти на всю жизнь:

“Я пошла за водой и раздался звонок. В конце сообщили, что мой муж находится на территории свободной Украины. Я даже забыла поблагодарить за это невероятное известие. Положила трубку и принялась плакать. Бремя, которое было все эти девять месяцев, за одну секунду упало.

Мы встретились на парковке одного из киевских торговых центров. Тогда же Игорь впервые увидел сына. Мы втроем крепко обнялись. Я не могла поверить, что это правда, что Игорь рядом с нами. Знаете, и сейчас, хотя прошло уже некоторое время, я засыпаю и боюсь, что когда проснусь, мужчины рядом уже не будет. И до сих пор кажется, что все это только сон”.

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