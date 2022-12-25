В Украине изменилась ситуация в энергетике, стало известно, где и как долго не будет электроэнергии.

Ситуация в энергетике Украины после последних ударов российской армии немного улучшилась, но остается критической. Так, в энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит мощности. В то же время, есть определенные ограничения в системе передачи электроэнергии. Об это сообщают в ДТЭК.

Наиболее сложная ситуация со светом остается в центральном регионе Украины, в частности в Киеве и Киевской области, где из-за недавних российских обстрелов применены экстренные отключения. В Белой Церкви, Василькове, Фастове энергетикам удалось выйти на график отключений 4/4. Подобный график и в Вышгородском районе. Самая сложная ситуация в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах. Там общины заживлены, но из-за масштабных повреждений свет им подают на 2-4 часа, а выключают на 6-10 часов.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что состояние энергосистемы в Киеве продолжает быть критическим, но ситуация несколько подвинулась.

"Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальные города. Также всем нам способствует и теплая погода", – отметил он.

Ситуация по областям

В Одессе и Николаевской области работают графики отключений. При этом графики плановых отключений в Николаеве четко придерживаются.

В "Тернопольоблэнерго" опубликовали новые графики отключений с 26 декабря. Гарантированную электроэнергию будут подавать в течение 6 часов в сутки.

Днепропетровская область вернулась в графики. В регионе действуют три очереди. Две – с электричеством, одну – обесточивают. Энергетики постараются, чтобы дома были со светом 5 часов, без него – 4 часа. Но в случае дефицита мощности будут более длительные отключения.

Также графики были введены в Кировоградской и Черниговской областях.

В Полтавской области планируется соблюдать график отключения. "На 24 декабря НЭК "Укрэнерго" доказало лимит по мощности в Полтавской области: с 00:00 до 7:00 - 418 МВт, с 07:00 до 24:00- 488 МВт. Для сравнения: 24 декабря 2021 максимальная мощность составляла 893 МВт", – сообщили в компании "Полтаваоблэнерго".

В Одессе ввели новые – трехцветные – графики отключений. Такие графики уже действовали в Киеве до последней ракетной атаки россиян.

Белый цвет на графике: свет есть, и сейчас он гарантирован.

Серый цвет на графике: в это время гарантированно не будет света.

Светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

В Черкасской и Сумской областях действуют графики почасовых отключений. Также графики были введены и во Львовской области.

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