Оперативники уголовного розыска Харьковщины разоблачили группу злоумышленников в разбойном нападении на частное домовладение.
Об этом сообщают в отделе коммуникаций полиции Харьковской области.
Трое неизвестных с оружием ворвались в дом, связали владельца, завладели крупной суммой денег и ювелирными изделиями. Оперативная работа полицейских по установлению причастных к тяжкому преступлению лиц длилась около месяца.
В настоящее время проводятся мероприятия по привлечению фигурантов к уголовной ответственности.
Событие произошло 21 ноября в поселке Каменная Яруга Чугуевского района. Вечером трое мужчин в военной форме с балаклавами на лицах проникли в частное домовладение, связали 60-летнего хозяина, избили его и под угрозой пистолета забрали 10000 долларов США, 71000 гривен и золотые украшения. Сообщение о преступлении поступило операторам службы 102.
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Проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий позволило совместными усилиями служб и подразделений харьковской полиции выйти на след злоумышленников. Ими оказались 55-летний и 43-летний жители Чугуевского района и 51-летний житель Харьковской области.
Двум жителям Чугуевщины следователи сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. В отношении третьего фигуранта проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождение и привлечению к ответственности.
Также работники уголовного розыска проверяют трех участников группы на причастность к совершению преступлений на территории Харьковской и других областей Украины.
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