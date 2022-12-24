Уроженец Киева Алекс Холден, давно проживающий в США и специалист по кибербезопасности, сломал кошелек российской наркосети Solaris и передал деньги в киевскую благотворительную организацию «Жизнелюб».

Холден показал изданию Forbes несколько скриншотов, подтверждающих доступ к учетным записям администраторов Solaris и главного кошелька, а соучредитель фонда «Жизнелюб» Тина Михайловская подтвердила получение денег.

Отмечается, что пожертвование было направлено непосредственно пожилым людям, семьям и внутренне перемещенным лицам, пострадавшим из-за войны россии против Украины.

Холден, выехавший из Киева подростком в 1980-х годах из-за последствий Чернобыльской ядерной катастрофы, отказался раскрыть, как он это сделал, но сказал, что смог взять под контроль большую часть интернет-инфраструктуры, на которой работает Solaris, а также несколько учетных записей администраторов. Исходный код веб-сайта и база данных его пользователей, а также пункты выдачи наркотиков. В настоящее время доступ к этой информации у Холдена есть.

Одно время его команда также контролировала главный кошелек Solaris. Этот счет использовался покупателями и дилерами для внесения и вывода средств, которые поступали в виде криптовалюты.

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