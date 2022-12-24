С октября рф обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины залпами ракет и беспилотников с интервалом примерно от недели до 10 дней.

Война россии в Украине сейчас ведется на двух аренах: наземные бои на юге и востоке, а также борьба между украинскими системами ПВО и российскими крылатыми ракетами и беспилотниками, нацеленными на энергетическую инфраструктуру.

В интервью изданию The New York Times глава украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал, что беспилотники были поставлены в основном Ираном, но в поставках баллистических ракет Иран до сих пор отказывался поддержать рф.

«Иран не торопится с этим по понятным причинам, потому что как только россия запустит первые ракеты, санкционное давление на Иран усилится», —заявил Буданов.

По словам главы ГУР, в соответствии с контрактом, заключенным летом, россия приобрела у Ирана 1700 так называемых взрывных беспилотников "Шахед". Они поставляются траншами. На сегодняшний день россия уже использовала около 540 иранских БПЛА.

Большинство этих дронов-камикадзе сбиваются до того, как они достигают своих целей. Как уточнил Кирилл Буданов, в Иране стоимость их производства составляет около 7000 долларов за единицу, хотя неясно, сколько Иран на самом деле берет с россии за это оружие.

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