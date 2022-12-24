Война россии в Украине сейчас ведется на двух аренах: наземные бои на юге и востоке, а также борьба между украинскими системами ПВО и российскими крылатыми ракетами и беспилотниками, нацеленными на энергетическую инфраструктуру.
В интервью изданию The New York Times глава украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал, что беспилотники были поставлены в основном Ираном, но в поставках баллистических ракет Иран до сих пор отказывался поддержать рф.
«Иран не торопится с этим по понятным причинам, потому что как только россия запустит первые ракеты, санкционное давление на Иран усилится», —заявил Буданов.
По словам главы ГУР, в соответствии с контрактом, заключенным летом, россия приобрела у Ирана 1700 так называемых взрывных беспилотников "Шахед". Они поставляются траншами. На сегодняшний день россия уже использовала около 540 иранских БПЛА.
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Большинство этих дронов-камикадзе сбиваются до того, как они достигают своих целей. Как уточнил Кирилл Буданов, в Иране стоимость их производства составляет около 7000 долларов за единицу, хотя неясно, сколько Иран на самом деле берет с россии за это оружие.
Напомним, стало известно, сколько тысяч военных рф привезли в Беларусь.
Также сообщалось о покушении на известного украинского журналиста.
Кроме того, Politeka.net писала, что в россии могут объявить всеобщую мобилизацию.