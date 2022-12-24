Украинских водителей предупредили о штрафе - стало известно, кого могут привлечь к ответственности из-за самостоятельной установки фар.

Так, согласно правилам дорожного движения, если конструкцией автомобиля не предусмотрены ксеноновые лампы, самостоятельно их менять запрещено.

Кроме того запрещается использование ксеноновых ламп без автоматического корректора угла наклона и устройств очистки фар.

Автовладельцев, самостоятельно установивших ксенон с нарушением требований технической документации, могут привлечь к ответственности.

В КУоАП не указана какая-либо конкретная информация, разрешен ли ксенон в Украине.

Статьей № 122 КУоАП предусмотрена ответственность водителей, допустивших нарушения, повлекшие аварийную ситуацию.

Апеллируя к этой статье, сотрудники дорожной полиции могут привлечь водителя к административной ответственности. Сумма штрафа составит 680 грн.

Более жесткий вариант наказания – лишение водительских прав сроком на 6-12 месяцев.

Сотрудники дорожной полиции имеют право выписать штраф за ксенон, опираясь на закон «О дорожном движении» (статья 12, часть 3).

Законодательный акт свидетельствует, что при умышленном создании условий, угрожающих безопасности дорожного движения, владельцу транспортного средства угрожает административная ответственность.

Статья закона не содержит конкретного упоминания о нестандартных автомобильных фарах. Нестандартный тюнинг фар обойдется владельцу авто 510-595 грн.

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