Об этом в Facebook сообщил глава Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич.
По его словам, 22 декабря поступило известие о гибели украинского защитника из Каменеччины Андрея Твердохлеба. На следующий день, 23 декабря, умерла его жена Марина. Из-за потери любимого у нее остановилось сердце.
"Двойное горе на Каменеччине. Вчера пришло известие о гибели еще одного Героя - Андрея Твердохлеба. А сегодня стало известно о смерти его жены, Марины Твердохлеб, сердце которой не выдержало потери любимого. Сиротами осталось двое деток. Соболезнования родным и близким. Светлая память", - написал Симашкевич.
Украинцы в комментариях выражают соболезнования родным пары:
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"Какое горе😢 Вечная память и Царство небесное им...";
"Господи, упокой души усопших супругов! Дай силу и здоровье семье выдержать это страшное горе!";
"Страшное горе, когда дети остаются сиротами. Царство небесное и вечная память. Семье искренние соболезнования 🙏".
Напомним, стало известно, сколько тысяч военных рф привезли в Беларусь.
Также сообщалось о покушении на известного украинского журналиста.
Кроме того, Politeka.net писала, что в россии могут объявить всеобщую мобилизацию.