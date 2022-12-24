Двойная трагедия произошла в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области: не выдержало сердце жены военного, узнавшей о гибели любимого.

Об этом в Facebook сообщил глава Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич.

По его словам, 22 декабря поступило известие о гибели украинского защитника из Каменеччины Андрея Твердохлеба. На следующий день, 23 декабря, умерла его жена Марина. Из-за потери любимого у нее остановилось сердце.

"Двойное горе на Каменеччине. Вчера пришло известие о гибели еще одного Героя - Андрея Твердохлеба. А сегодня стало известно о смерти его жены, Марины Твердохлеб, сердце которой не выдержало потери любимого. Сиротами осталось двое деток. Соболезнования родным и близким. Светлая память", - написал Симашкевич.

Украинцы в комментариях выражают соболезнования родным пары:

"Какое горе😢 Вечная память и Царство небесное им...";

"Господи, упокой души усопших супругов! Дай силу и здоровье семье выдержать это страшное горе!";

"Страшное горе, когда дети остаются сиротами. Царство небесное и вечная память. Семье искренние соболезнования 🙏".

Напомним, стало известно, сколько тысяч военных рф привезли в Беларусь.

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