Соседняя страна Молдова приняла решение, согласно которому украинцы смогут въезжать в страну на основании удостоверения личности и через молдавско-румынскую границу и Кишиневский аэропорт. Такое решение 23 декабря приняла Национальная комиссия по чрезвычайному положению, передает Newsmaker.

Какие документы теперь понадобятся для пересечения молдавской границы:

удостоверение личности (ID-карта, внутренний паспорт);

обычного паспорта;

других документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности гражданина Украины, выданное посольством Украины в Молдове, временное удостоверение личности, выданное Бюро миграции, водительские права, вид на жительство, военный билет и т.п.).

Что важно, теперь пересечь границу можно при наличии копий вышеупомянутых документов, документов в электронном формате или документов с истекшим сроком действия.

Раньше этих документов было достаточно только при въезде в Молдову из Украины. Тем временем на западных границах Украины в очередях стоят сотни авто. Больше всего машин – на пунктах пропуска с Польшей. В то же время на пунктах пропуска с Молдовой очереди не зафиксированы.

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