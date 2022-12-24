Соседняя страна Молдова приняла решение, согласно которому украинцы смогут въезжать в страну на основании удостоверения личности и через молдавско-румынскую границу и Кишиневский аэропорт. Такое решение 23 декабря приняла Национальная комиссия по чрезвычайному положению, передает Newsmaker.
Какие документы теперь понадобятся для пересечения молдавской границы:
удостоверение личности (ID-карта, внутренний паспорт);
обычного паспорта;
других документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности гражданина Украины, выданное посольством Украины в Молдове, временное удостоверение личности, выданное Бюро миграции, водительские права, вид на жительство, военный билет и т.п.).
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Что важно, теперь пересечь границу можно при наличии копий вышеупомянутых документов, документов в электронном формате или документов с истекшим сроком действия.
Раньше этих документов было достаточно только при въезде в Молдову из Украины. Тем временем на западных границах Украины в очередях стоят сотни авто. Больше всего машин – на пунктах пропуска с Польшей. В то же время на пунктах пропуска с Молдовой очереди не зафиксированы.
Напомним, Сильный пожар вспыхнул под Киевом, десятки людей эвакуированы: детали ЧП.
Как сообщала Politeka, Выяснилось, сколько украинцев сейчас за границей и хотят ли они возвращаться: "Мы ясно понимаем...".
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