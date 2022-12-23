В Киеве разоблачили механизм завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство ветки столичного метро.
Об этом рассказали в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Правоохранители расследуют факт возможного завладения и легализации организаторами схемы 530 миллионов гривен, полученных в качестве оплаты за строительные работы.
Для предупреждения дальнейших сомнительных операций с бюджетными средствами заблокировали более 160 миллионов гривен на счетах, задействованных в схеме предприятий. Следствие установило, что в 2018 году между коммунальным предприятием "Киевский метрополитен" и подрядчиком был заключен договор на 5,9 миллиарда гривен.
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Это соглашение профинансировано на 4 миллиарда гривен. Однако запланированные работы были выполнены только на 60%, указанные в договоре сроки нарушены, а состояние строительства до сих пор не изменилось.
В октябре 2022 года на счета подконтрольных предприятий в качестве предоплаты за строительные работы перечислено еще 530 миллионов гривен, несмотря на то, что данные предприятия не имели соответствующих квалифицированных работников и собственной спецтехники.
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