Премьер Британии Риши Сунак разместил на своей странице в Twitter рождественский ролик со словами поддержки Украины.

"В это Рождество мы с тобой, Украина" – написал он.

Ролик рассказывает о предпраздничных днях двух девочек из Украины и Британии. В то время как маленькая британка имеет возможность наслаждаться рождественской атмосферой, ее ровесница вынуждена жить в условиях воздушных тревог и отключений электроэнергии. Но подарок от британской девочки придает немного света и ее празднику.

This Christmas, we’re with you Ukraine 🇬🇧🇺🇦



pic.twitter.com/uadO3uvfwi — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 23, 2022

Кроме того, премьер Финляндии Санна Марин в своем рождественском обращении к нации вспомнила Украину и призвала людей помогать украинцам.

"Многие украинцы будут праздновать это Рождество и проходить зиму без электроэнергии, воды и отопления, потому что российские снаряды разрушают украинские города и инфраструктуру. Сейчас, на Рождество, трудности украинцев особенно резонируют в наших сердцах. Никто не хотел бы иметь такое Рождество… нас может помочь своим способом - посвятив время для помощи украинцам или вкладом в благотворительную организацию", - отметила Санна Марин.

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