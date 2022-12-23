Премьер Британии Риши Сунак разместил на своей странице в Twitter рождественский ролик со словами поддержки Украины.
"В это Рождество мы с тобой, Украина" – написал он.
Ролик рассказывает о предпраздничных днях двух девочек из Украины и Британии. В то время как маленькая британка имеет возможность наслаждаться рождественской атмосферой, ее ровесница вынуждена жить в условиях воздушных тревог и отключений электроэнергии. Но подарок от британской девочки придает немного света и ее празднику.
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Кроме того, премьер Финляндии Санна Марин в своем рождественском обращении к нации вспомнила Украину и призвала людей помогать украинцам.
"Многие украинцы будут праздновать это Рождество и проходить зиму без электроэнергии, воды и отопления, потому что российские снаряды разрушают украинские города и инфраструктуру. Сейчас, на Рождество, трудности украинцев особенно резонируют в наших сердцах. Никто не хотел бы иметь такое Рождество… нас может помочь своим способом - посвятив время для помощи украинцам или вкладом в благотворительную организацию", - отметила Санна Марин.
Напомним, ранее стало известно, как будут работать банки на Новый Год и Рождество.
Также сообщалось, кому придется платить налог за пользование генератором.
Кроме того, Politeka.net писала, что введены в обращение новые сто гривен.