Всего в Германии на 6 декабря находились 1,037 млн беженцев из Украины (в том числе более 36 000 граждан из третьих стран), из которых свыше 988 000 подали заявки на временную защиту.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Германия приняла около 600 тысяч украинских беженцев трудоспособного возраста, однако найти работу там смогли лишь 142 тысячи украинцев. То есть трое из четверых украинцев в Германии не могут найти работу.

Посольство Германии в Украине сообщило изданию LIGA.net, в чем основные причины отказа украинцам.

В частности, основная причина, по которой украинцам в Германии трудно найти работу - язык.

Еще одним препятствием для трудоустройства украинцев в Германии является признание профессиональных квалификаций, особенно учителей и врачей.

Кроме того, вопрос ухода за детьми также играет важную роль при приеме на работу. Травматический опыт войны или психические нагрузки также могут помешать трудоустройству, многие не хотят принимать на работу именно из-за этого опасения.

Всего в Германии по состоянию на 6 декабря находилось 1,037 млн беженцев из Украины, из которых более 988 тысяч подали заявки на временную защиту. Среди них: 420 тысяч - женщины в возрасте от 18 до 63 лет (41%), 354 тысяч - дети (34%), 177 тысяч - мужчины в возрасте от 18 до 63 лет (17%), 82 тысяч - взрослые в возрасте от 64 лет (8%).

Напомним, подросток сбежал из Польши в Днепр к любимой, которую едва знал.

Также Politeka сообщала, выяснилось, сколько украинцев сейчас за границей и хотят ли они возвращаться.

Как Politeka писала, что подростки бесследно пропали в Одесской области, фото и приметы.