В боях под Бахмутом погиб актер театра "Черный квадрат" Александр Снигуровский. Об этом сообщили в Facebook Центре ветеранов АТО и их семей "Поруч".

"Под Бахмутом погиб актер киевского театра Александр Снигуровский. Вечная память погибшему Защитнику Украины. Герои не умирают", – говорится в сообщении.

У него остались жена и маленький сын.

Украинцы в комментариях выражают соболезнования:

"До исступления жаль героев Украины";

"Царство небесное Воину!";

"Отче наш.. Вечная память Герою".

Ранее сообщалось, что в боях с российскими захватчиками ушел из жизни Заслуженный артист Украины, известный танцор Сергей Шкварченко, который после начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ и ушел защищать страну.

"19 декабря, попав под минометный обстрел, погиб Заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко. Сергей был артистом ансамбля им. П. Вирского и защищал Украину в составе Вооруженных сил Украины. Выражаем соболезнования близким и коллегам Сергея", - говорится в сообщении Министерства культуры и информации политики Украины на странице Facebook.

Напомним, стало известно, сколько тысяч военных рф привезли в Беларусь.

Также сообщалось о покушении на известного украинского журналиста.

Кроме того, Politeka.net писала, что в россии могут объявить всеобщую мобилизацию.