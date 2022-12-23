В боях под Бахмутом погиб актер театра "Черный квадрат" Александр Снигуровский. Об этом сообщили в Facebook Центре ветеранов АТО и их семей "Поруч".
"Под Бахмутом погиб актер киевского театра Александр Снигуровский. Вечная память погибшему Защитнику Украины. Герои не умирают", – говорится в сообщении.
У него остались жена и маленький сын.
Украинцы в комментариях выражают соболезнования:
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Ранее сообщалось, что в боях с российскими захватчиками ушел из жизни Заслуженный артист Украины, известный танцор Сергей Шкварченко, который после начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ и ушел защищать страну.
"19 декабря, попав под минометный обстрел, погиб Заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко. Сергей был артистом ансамбля им. П. Вирского и защищал Украину в составе Вооруженных сил Украины. Выражаем соболезнования близким и коллегам Сергея", - говорится в сообщении Министерства культуры и информации политики Украины на странице Facebook.
Напомним, стало известно, сколько тысяч военных рф привезли в Беларусь.
Также сообщалось о покушении на известного украинского журналиста.
Кроме того, Politeka.net писала, что в россии могут объявить всеобщую мобилизацию.