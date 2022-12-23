В оккупированном Мариуполе сносят руины, которые остались от разбомбленного драматического театра, в котором прятались мирные люди во время обстрелов. Здание театра была почти полностью разрушено во время военного вторжения россии. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил советник мэра города Петр Андрющенко и опубликовал кадры.

По словам советника, оккупанты начали демонтировать заднюю и центральную часть театра, чтобы скрыть доказательства своих преступлений.

"Снос руин драматического театра – безусловная попытка спрятать навсегда физические доказательства масштабного и одновременного умышленного убийства украинцев русскими с начала этой фазы войны. Оккупанты даже не скрывают своих намерений. Следовательно, полному демонтажу подлежит задняя и центральная часть театра, однако фронтальную оставят целым как "основу реконструкции". То есть демонтируется только те части здания, которые доказывают бомбардировку, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри", - написал Андрющенко.

Напомним, в начале марта 2022 года Мариупольский драмтеатр был объявлен одним из мест сбора людей для эвакуации. В здании театра укрывались сотни людей, в том числе в бомбоубежище. 16 марта драматический театр подвергся бомбардировке. По данным местных властей, погибли около 300 человек.

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