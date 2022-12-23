В ГСЧС Украины объяснили, нужно ли вынимать из розеток электроприборы во время отключений света.
"Конечно, ведь чрезмерное количество подключенных к сети приборов может повлечь за собой скачок напряжения во время восстановления электроэнергии", — подчеркнули спасатели и дали украинцам ряд важных советов.
Чтобы сохранить вашу технику и избежать пожара, соблюдайте следующие рекомендации:
🔌 Отключите от сети все энергозатратные приборы: бойлер, духовой шкаф, электрообогреватель, стиральную машину, чайник, электроплиту.
🔌 Проверьте, выключены ли выключатели света в комнатах.
🔌 Отключите свет в частном доме/квартире через щиток, если уходите из дома.
🔌 Не вмешивайтесь в электрощитовые дома, стараясь самостоятельно восстановить электроснабжение.
🔌 Включите электроприборы через полчаса после подачи тока.
🔌 Подключайте энергоемкие приборы поэтапно.
🔌 Если у вас есть бизнес – не используйте уличную подсветку фасадов и витрин.
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В «Укрэнерго» сообщили, что по состоянию на утро 23 декабря дефицит мощности в энергосистеме несколько уменьшился, но остается существенным. Работают все виды генерации. Вышел на номинальную мощность энергоблок, вчера подключенный к энергосистеме.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, будет ли эвакуация жителей крупных городов в случае полного блэкаута.
Также украинцев предупредили, что Новый Год, скорее всего, придется встречать при свечах.
Кроме того, стало известно, отменят ли комендантский час на Новый Год.